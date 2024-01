Dyane St-Louis, une femme au grand coeur, et Frédéric Dubois, son conjoint, sont propriétaires de Chez Fred-Dy, un restaurant du quartier Hochelaga-Maisonneuve, à Montréal. Ils forment une bien drôle de tribu avec leurs deux enfants et quatre autres qu'ils ont pris sous leur aile. Un cuisinier d'origine grecque, une serveuse délurée, une ancienne prostituée et un couple d'âge mûr partagent le quotidien de tout ce beau monde.