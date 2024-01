L'histoire de Luc, un jeune homme tiraillé entre ses ambitions personnelles et la dure réalité du milieu de la production laitière. Afin de combler son besoin de liberté et d’assouvir ses passions, Luc devra refuser de se plier aux conventions pour parvenir à ses fins. Même si ses chances de reprendre un jour la ferme familiale sont plutôt minces, il retarde le plus possible le moment de devenir un homme et de trouver sa propre voie. Dans ce petit village de l’est de l’Ontario où tout se dit et tout se sait, nous rencontrons plusieurs familles dans le quotidien de leur vie. Que les personnages provoquent eux-mêmes leur destinée ou soient victimes des évènements, leurs chemins se croisent continuellement du fait qu’ils vivent dans une communauté où les liens sont tissés très serrés.