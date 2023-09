Flirt à l'aveugle

À chaque épisode, accompagnée par Félix-Antoine qui jouera le rôle de guide et l’aidera à faire le point à travers ses rendez-vous, une personne célibataire fera la connaissance des trois candidats grâce à la petite caméra fixée à leur poitrine. Ceux-ci l’inviteront à les suivre à travers leurs activités familiales et quotidiennes et tenteront de la séduire en utilisant d’autres atouts que leur apparence physique. À la toute fin, le ou la candidate devra choisir celui qui aura su la faire vibrer. L’animateur dévoilera alors l’apparence de tous les célibataires avant d’annoncer le gagnant. Reste à voir s’il y aura coup de foudre et si le couple souhaitera poursuivre l’aventure, ou non!