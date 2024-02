Flanelle et Majuscule, deux personnages curieux et espiègles, connaissent diverses aventures dans le grenier de leur grand-mère. En compagnie de Cheddar, Parafinne et Fuseau, de charmants petits animaux, ils abordent des thèmes à la fois fantaisistes et éducatifs comme l'amour des contes, les peurs enfantines, l'amitié et le savoir-vivre.