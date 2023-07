Filles d'Ève

Quatre jeunes femmes dans la vingtaine, ayant quitté leur famille, partagent un appartement dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal. Isabelle étudie en médecine, Brigitte, l'aînée, est décoratrice d'intérieur, Gilberte exerce le métier de secrétaire et Diane, une orpheline de milieu modeste, est mannequin et suit des cours de danse. La cousine d'Isabelle, Martine, qui travaille dans le cinéma, s'ajoute bientôt au groupe. Loin de leurs parents, les jeunes femmes font l'apprentissage de la vie adulte, de ses joies et de ses contraintes.