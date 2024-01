File d'attente

Deux cellules familiales multi-générationnelles se croisent et s’entremêlent dans le huis clos obligé de diverses et nombreuses files d’attente. C’est dans ce contexte que les deux familles doivent se recoller, se souder, s’affranchir et s’émanciper, tout en se livrant à nous. Grands-parents, parents, enfants, ces personnages en ont tous gros sur le coeur, mais pendant qu’ils prennent leur mal en patience, en avançant tout doucement, ils nous donnent accès à une partie d’eux-mêmes. Des instants de vie parfois drôles, parfois tragiques, dont nous sommes témoins.