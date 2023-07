Le hasard réunit à nouveau Claudine Grenier et Marc Lemaire après une trentaine d'années. Rencontre fortuite qui semble déplaire à Claudine qui, adolescente, a été l'une des dernières personnes à avoir vu la mère de Marc avant que celle-ci meure dans un incendie, un soir où elle le gardait. Que s'est-il réellement passé cette soirée-là? Le passé saura vite rattraper le présent de Marc, aujourd'hui père d'un jeune garçon et agent d'immeubles de prestige, et de Claudine, mère de famille et femme d'affaires accomplie, pour avoir un impact percutant sur leur dynamique familiale respective… et sur le destin de tous.