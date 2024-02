Féminin pluriel

Deux jeunes célibataires, Janine Joubert, caissière dans une banque, et Francine Fortin, employée d'une animalerie, occupent le rez-de-chaussée d'un quadruplex dont elles sont propriétaires. Au second étage vivent un chauffeur d'autobus, sa femme et ses deux enfants, alors qu'un professeur de piano et une dame à la retraite occupent le troisième. Enfin, au sous-sol, un courtier. Des incidents cocasses perturbent, de manière assez fréquente, la vie pourtant paisible des deux propriétaires et de leurs locataires.