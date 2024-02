Dans les années 50, Félix Leclerc a conquis la France avec ses chansons et ouvert la voie aux Brassens, Brel et Ferré. Des années plus tard, déçu que le Québec boude son théâtre et poussé par un nouvel amour, Leclerc retourne vers le public français. Il rompt avec Jacques Canetti qui l'avait pourtant lancé, se lie d'amitié avec Jean Dufour, un jeune agent, et ils reconquièrent la France. Félix triomphe mais combien de temps pourra-t-il résister aux appels de son île d'Orléans?