À 929 ans, le «jeune» Fée Éric décide qu'il en a assez du monde des fées et veut maintenant vivre sur Terre. Mais pour y arriver, il doit absolument «marrainer» un humain. Il jette son dévolu sur Béatrice Béliveau, 15 ans, une fille dynamique et pleine de leadership! Béatrice, elle, ne se doute pas que sa vie s'apprête à changer du tout au tout. En plus de devoir vivre avec son nouveau fée un peu maladroit, elle quitte la campagne pour la ville et habite désormais chez Steeve, son meilleur ami. C'est là qu'elle pourra enfin, avec l'aide de ses amis et de la magie pas toujours bien maîtrisée d'Éric, réaliser un super projet : redémarrer un vieux cinéma abandonné!