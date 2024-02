Faut le faire

Ève et Denis Girard sont propriétaires d'une petite entreprise de poterie dans le Vieux-Montréal, La terre cuite. Lui est plutôt mal dégrossi tandis qu'elle est très raffinée de par ses origines françaises. Parmi leurs employés, Mignonne Pratte, très féministe, ne se laisse pas marcher sur les pieds; le Polonais Konstantin Stokovsky, surnommé Tintin, s'adapte lentement à sa nouvelle patrie; et Méné Ledoux accumule gaffe sur gaffe. Tous exercent un métier qu'ils aiment et, à l'occasion, l'action se transporte dans les milieux qu'ils fréquentent.