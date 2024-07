La série documentaire ÊTRE UN HILTON porte un regard sur le destin tragique des plus grands boxeurs des années 80 et 90 au Québec, les frères Hilton: Dave, Mathew et Alex. Marie-Claude Savard raconte l’histoire invraisemblable de cette famille, recueille des confidences troublantes sur l’implication de la mafia montréalaise et accompagne Alex Hilton qui tente de reprendre sa vie en main.