États-Humains

Réflexion sur la nature humaine en la regardant par le biais de la vie des acteurs et des actrices. Chaque épisode met en lumière un aspect de l'être humain, qu'il relève de son côté lumineux ou de son côté sombre, que ce soit la jalousie, l’injustice, la peur, le désir, le plaisir, le mensonge, la haine ou la mort. Les comédiens parlent ainsi du monde qui les entoure à l’aide de leur métier et de leur art, et nous présentent leurs propres perceptions du monde par des mises en scène de leur vie quotidienne.