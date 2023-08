Et maintenant?

Cinq victimes d’agressions sexuelles racontent la trajectoire émotionnelle de leur guérison. À travers des émotions comme la peur, la solitude, la colère, la culpabilité et la honte, elles et ils font le récit de l’événement qui les a stigmatisés. À huis clos avec l’actrice Mélissa Désormeaux-Poulin qui recueille ses confidences avec sensibilité, on suit le parcours fragile de Marie, Caroline, Valérie, Stéphane et Paul qui expriment, sans détour, ce qui a radicalement changé leur vie.