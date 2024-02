Entre quatre murs

Gabrielle Fontaine, une actrice que de violentes crises d'asthme ont empêché de faire carrière, s'est résignée à enseigner l'art dramatique dans le logement qu'elle partage avec Christian Paradis, un endroit pour le moins insolite, car les murs ont des oreilles, et plus encore, ils parlent, tout comme les objets, et viennent à l'occasion faire un commentaire. L'un des élèves de Gabrielle lui rappelle un amour de jeunesse, et bien qu'elle partage sa vie avec un vieil amoureux, elle s'entête dans son fantasme jusqu'à vouloir séparer l'étudiant de sa jeune amie.