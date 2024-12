Et si les enfants possédaient des capacités paranormales et exceptionnelles? Cette série documentaire explore le témoignage de jeunes adultes ayant vécu d’étranges phénomènes dans leur enfance. Avec le témoignage des proches et appuyés par des évocations envoûtantes, nous tentons de comprendre et partageons avec eux ces expériences

paranormales.