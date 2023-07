Le quotidien d'une famille québécoise (presque) comme les autres. Entre les grands-parents qui veulent profiter tranquillement de leur retraite, les parents qui découvrent les joies de l’éducation et les ados qui rêvent de s'émanciper, les conflits et les heurts sont nombreux… mais pas assez pour ombrager les moments de folie et de belle complicité! D'après l'oeuvre d'Alain Kappauf et Florence Levard.