Empire Inc.

James Munroe a bâti un puissant empire financier dont il reste le seul artisan. Fier, impitoyable et assoiffé de pouvoir, il est hanté par le souvenir d'un associé qu'il a trahi et d'une femme qu'il a passionnément aimée. L'ambition et la passion ont fait la carrière de cet homme d'affaires richissime. L'action se déroule à Montréal de 1929 à 1960, alors que la ville est encore la capitale financière du Canada. Des événements historiques majeurs, tels le krach de 1929, la grande Dépression, la Deuxième Guerre mondiale et la Révolution tranquille, forment la toile de fond de cette saga financière.