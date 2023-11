Pendant que la ville de Winnipeg vibre sous l’influence du rock’n’roll et de l’amour libre, Rosanne (Rosie), l’aînée des quatre enfants Charbonneau, ne cherche qu’à s’affranchir et à déployer ses ailes. Au seuil de ses 18 ans, elle rêve d’être indépendante, d’aller à l’université et de poursuivre une carrière de journaliste; ambitions rarement accordées aux femmes de l’époque. Mais lorsqu'un revers financier force leur restaurant familial haut de gamme au centre-ville de Winnipeg à fermer ses portes, les Charbonneau sont contraints d’opérer El Toro, un casse-croûte isolé dans un parc industriel. Dès lors, la famille dépend entièrement du travail de chacun de ses membres pour en assurer la rentabilité et tout autre rêve peut mettre en péril leur vie modeste. Rosie devra-t-elle abandonner ses aspirations, destin souvent réservé aux aînées des familles? Comment résister à l'appel des changements qui affecteront tous les membres de sa famille? Car Winnipeg est au tournant d’une nouvelle ère et « le monde et les temps changent » comme le disait si bien ce grand succès de Bob Dylan, traduit par Hugues Aufray à l’époque.