Edgar Allan, détective

Edgar Allan, accompagné de son assistant Béniouioui, est constamment poursuivi par «l'organisation méchante» commandée par l'invisible Numéro Un, qui ne ménage pas ses efforts pour gêner le travail du héros, lui tendant des pièges et usant des plus vils moyens pour neutraliser l'as détective. Mais Edgar Allan a toujours raison de ses adversaires, au grand dam des fourbes complices du Numéro Un: l'envoûtante comtesse Gricha, le fantomatique Sir McYavel et le peu brillant Barbu Bleu. Toutefois, Allan n'arrive qu'à confondre ses ennemis car ceux-ci trouvent toujours le moyen de disparaître au moment où il s'apprête à leur mettre la main au collet. Sir McYavel, tout comme ses comparses, dispose en effet d'un pouvoir qui lui permet de se rendre invisible.