Durocher le milliardaire

La longue descente aux enfers de trois cinéastes réduits à renier leurs valeurs humaines, sociales, morales et artistiques et ce, pour misérablement tenter d'arracher quelques miettes à un mécène resplendissant de bonheur, d'intelligence et de santé. Contrairement à l'adage si rassurant pour «la classe ouvrière et laborieuse», l'argent fait manifestement le bonheur. Durocher et ses enfants en donnent la preuve vivante et parfaite. Pour nos trois «héros», cette vérité est terrible à réaliser et à accepter.