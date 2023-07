En 1936, Maurice Duplessis, alors chef des conservateurs, dénonce à l'Assemblée nationale du Québec les scandales du gouvernement libéral d'Alexandre Taschereau. Fort de ce succès, il fonde le parti de l'Union nationale et remporte ses premières élections; il devient premier ministre du Québec. Évincé du pouvoir en 1939, il est réélu en 1944 et cette fois, pour 15 ans. Le contrôle qu'il exerce sur la province est renforcé par le soutien d'une opinion publique fortement partisane et une alliance avec un clergé très influent. Antisyndicaliste notoire, il n'hésite pas à utiliser des moyens douteux pour arriver à ses fins ou pour liquider des adversaires encombrants, dont Mgr Charbonneau. Sa carrière politique se poursuit jusqu'à sa mort en 1959.