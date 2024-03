Drôle de tête (Mental Block)

Donovan Mackay, 12 ans, est un garçon tout ce qu'il y a de plus normal… à l’exception près que quatre ados vivent dans sa tête. La mission de Sparks, Maynard, Skipper et RJ? Aider Donovan à survivre à son passage à l’école secondaire. Mais avec des meilleurs amis qui passent inaperçus, un amour impossible avec la fille la plus populaire de l’école, Chloé, et des parents qui semblent revivre leur crise d’adolescence, Donovan et son « quartier général » vont en voir de toutes les couleurs.