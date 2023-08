Dre Sébastien

La série Dr Sébastien, vétérinaire nous plonge au coeur de la vie mouvementée de Sébastien Kfoury, vétérinaire et entrepreneur, que le public connait déjà en tant qu'animateur télé. Du stress du métier dans la salle de chirurgie, aux difficiles décisions à prendre à l'urgence, des rencontres touchantes en salle de consultation, aux choix scientifiques et médicaux à faire pour le bien-être des animaux, on découvre les multiples facettes du métier de vétérinaire en compagnie de cet homme qui sait aussi bien communiquer avec les humains que les animaux.