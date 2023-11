Jeune veuve de 39 ans, Dominique Dupuis doit assumer seule l'éducation de ses enfants Pierre-Luc et Geneviève, deux adolescents pleins de vie. Courageuse et déterminée, elle doit surmonter plusieurs obstacles, dont le gouffre financier qu'elle constate au moment du décès de son époux. Pour y remédier, elle vend sa maison, loue un appartement au Carré St-Louis et se trouve un emploi dans une galerie d'art. Ses enfants occupent une grande place dans sa vie. Elle doit subir les avances de son patron, Jean-Paul Vanier, qui la courtise subtilement, et les reproches de ses parents, surtout de son père Raoul, qui acceptent difficilement son nouveau mode de vie.