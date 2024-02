Dans un appartement qu’ils partagent, Dominic et Martin, deux jeunes humoristes en début de carrière se mettent eux-mêmes en scène. Nous assistons au spectacle de leur vie et sommes les heureux témoins de leurs malentendus, de leurs idéaux et de leur formidable complicité. À travers leurs péripéties, ils réussissent à coup sûr à atteindre leur but: faire rire.