Le disco électrise le Québec des années 70, une époque où règnent liberté et insouciance. De la fièvre des succès à la folie des nuits, son histoire racontée par les producteurs, compositeurs et interprètes qui ont marqué cette décennie exaltée. En cinq épisodes, D.I.S.C.O. braque ses projecteurs sur des personnalités phares qui font vivre ou revivre la frénésie du disco. Une épopée musicale dirigée par les acteurs de première ligne qui, en plus d’avoir été les témoins privilégiés de cette époque déjantée et extravagante, ont contribué à faire de Montréal la reine du disco en Amérique et dans le monde. La série documentaire propose un retour sur cette période qui prône l’abandon au plaisir, parfois à l’excès. Patsy Gallant, Martin Stevens, Pierre Perpall, Judi Richards, Robert Ouimet et bien d’autres jettent un éclairage original sur les splendeurs et misères du disco en tant que phénomène social et musical.