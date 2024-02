La Nouvelle-France, de 1682 à 1704, est un territoire convoité, politiquement instable. Pierre Lemoyne d'Iberville combat férocement, sur terre et sur mer, les Anglais de Boston et les Hollandais de Manhattan et d'Albany. Il mène des expéditions pour lutter contre la prédominance de la Compagnie du Nord à la baie d'Hudson. Les alliances avec les Indiens sont souvent fragiles tandis qu'il doit conquérir avec quelques centaines d'hommes un pays vaste comme un continent.