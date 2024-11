Au fil des épisodes, nous découvrirons les coulisses d’une école de karting et les rouages de cette discipline en suivant autant le parcours de notre jeune pilote d'entre 10 et 13 ans que celui des autres membres de l’équipe : entraîneurs, mécaniciens et autres pilotes. Bertrand Godin aura l’occasion de nous faire découvrir tout ce que ça prend comme aptitudes mentales et physiques pour devenir un ou une pilote de course de renom.