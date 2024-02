James, un ancien policier, a perdu son emploi à la suite d'une bavure. Bob, avocat avorté et ancien chroniqueur judiciaire, se prend pour un justicier à la Miami Vice. Série sur l'ordinaire des héros, Détect Inc. est une suite d'enquêtes où Bob et James tentent d'être à la hauteur de l'image qu'ils se font d'eux-mêmes. Peut-on être à la fois un super héros, un super époux et un super père? James Bond tond-il lui-même son gazon? Don Johnson fait-il lui-même sa lessive?... Et surtout, arrivent-ils à être heureux?