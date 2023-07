Desjardins: la vie d'un homme, l'histoire d'un peuple

Fondateur des caisses populaires et d'économie Desjardins du Québec au début du siècle, Alphonse Desjardins est un pionnier et un bâtisseur d'une envergure exceptionnelle. Toute sa vie est nourrie d'un même idéal : aider les mal nantis qui doivent payer des taux d'intérêt usuraires et qui, par conséquent, ne peuvent aspirer ni à la propriété, ni au monde des affaires. Visionnaire, il veut instaurer un système de coopération, d'épargne et de crédit à la portée de tous. Mais dans sa quête de justice, il doit affronter les pouvoirs politiques et les magnats de la finance qui lui opposent une lutte féroce. Le récit de sa vie permet de dévoiler une période importante de l'histoire du Québec du début du XXe siècle.