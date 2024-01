Des voix dans ma tête

La psychiatre Marie-Eve Cotton se rend au Nunavik, six fois par an, depuis près de 20 ans. Au cours de ses séjours dans le Grand Nord, la professionnelle a vite pris conscience qu'en plus des conditions de vie difficiles des communautés autochtones, leur façon d'aborder la maladie mentale était fort différente de celle qui s’applique dans sa pratique habituelle à Montréal. En effet, d'une culture à l'autre, la maladie mentale se vit différemment, et dans le Nord, celle-ci a parfois même une valeur spirituelle. Il a donc été primordial, pour la Dre Cotton, d'apprendre à composer avec des croyances culturelles et des valeurs autres que celles qui prédominent dans le sud du Québec. En la suivant dans son travail, nous sommes amenés à découvrir, de l’intérieur, une manière totalement différente d’aborder les troubles mentaux.