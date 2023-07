Des fleurs sur la neige

Battue et victime d'abus sexuels durant toute son enfance, Élisa Trudel finit par quitter sa famille à l'âge de 16 ans grâce aux efforts et au soutien d'une travailleuse sociale. Mais le climat violent de ses premières années la poursuit dans sa vie d'adulte, comme cela s'était produit pour sa mère. Élisa entreprend avec beaucoup de courage l'apprentissage d'un nouveau modèle de comportement, plus conforme aux attentes de la société, malgré les fantômes de son passé qui en font une femme brisée. D'après l'oeuvre d'Élisa T.