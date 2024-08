Derrière la scène : La fièvre des festivals

Les artisans de l’ombre du Carnaval de Québec, des Francos de Montréal, du Festif de Baie-Saint-Paul et du Festival Western de St-Tite offrent une rare incursion dans les coulisses de ces événements. Qui sont ces humains qui, par leur travail et leur dévouement, tiennent nos festivals à bout de bras? Comment les équipes ont-elles dû se réorganiser après une pandémie et dans le contexte économique actuel? Un accès sans précédent qui démystifie l’ampleur du travail nécessaire pour organiser ces grandes fêtes dans un monde rempli d’imprévus, de tensions et d’émotions fortes.