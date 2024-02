Denise... aujourd'hui

Denise Dussault partage depuis deux ans une maison avec l'ex-coiffeur Christian Lalancette. Malgré leurs divergences d'opinion, leur amitié, vieille d'une quinzaine d'années, résiste à toutes les épreuves. Ils travaillent ensemble à l'agence de casting que Denise a installée dans le sous-sol, ce qui lui permet d'écrire des histoires qui se déroulent dans le milieu artistique et d'offrir à de jeunes comédiens et comédiennes la chance de faire leurs débuts dans le monde du spectacle. L'action alterne entre les scènes familiales qui se déroulent à la maison et les aventures liées à l'agence. Des personnages tout aussi hauts en couleur partagent la vie de ce duo.