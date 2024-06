Demain dimanche

Fresque sur la jeunesse ouvrière et étudiante, urbaine et rurale. Les Lemire possèdent une petite épicerie dans un quartier populaire de Montréal. Leurs enfants fraternisent avec les jeunes de familles ouvrières, leurs cousins de la campagne, les étudiants du collège et les fils d'un grand bourgeois de Westmount. Les Lemire font le pont entre les classes sociales.