Cinq pigistes dans la trentaine, trois gars et deux filles, ont créé leur propre compagnie de création d'événements en tous genres, Délirium, leur permettant de conjuguer leurs différents talents pour s'assurer un revenu d'appoint. Pour qui veut un mariage original, mettre en marché un jeu de société, se lancer en politique municipale ou assimiler quelques notions de civisme, le recours aux services proposés par Délirium peut être la clef d'un succès inusité. Les relations de travail de Nicolas, Marjolaine, Théo, Lambert et Clémence, leur relations amicales, leur vie amoureuse, affective et familiale constituent en parallèle un filon dramatique inépuisable pour raconter leurs drames cornéliens et autres petites secousses de la vie de tous les jours.