Le statut de vedette implique de recevoir de l’amour du public, de petites attentions, des cadeaux et des traitements privilégiés. Mais si, pour une fois, les rôles étaient inversés, et que la vedette redonnait un peu de sa notoriété à une personne de son entourage qui lui est chère? En compagnie du designer Antoine Laurier (qu’on voit dans OD), une vedette offre à un être aimé un décor de choix tout en participant activement au projet. DÉCOR EN VEDETTE, c’est plus qu’un magazine réno-déco. C’est une façon pour nos vedettes de partager l’amour du public avec des êtres chers qui font une différence dans leur vie.