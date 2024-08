Pour une 2e année, Karine Vanasse nous fait découvrir les coulisses de notre cinéma et met en lumière le talent de nos artistes et artisans. L'objectif? Donner envie au plus grand nombre de personnes d’aller voir les films de chez nous tout au long de l'année! Pour ce faire, on s’intéresse aux œuvres qui sont en création en ce moment à différentes étapes de production; des projets en scénarisation, d’autres en tournage ou en post-production, sans oublier l’effervescence d’une projection devant le public. Que ce soit en allant sur un plateau, dans une salle de montage ou en montrant des images de films qui seront à l’affiche prochainement, on veut mettre de l’avant la passion qui anime les créateurs et créatrices d’ici.