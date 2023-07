Basile Lebrun, plombier, et son épouse Alice ont pour amis de «charmants» voisins, Fabien Chaput, employé de la voirie, et sa femme Colombe. La candeur et la naïveté de Basile servent d'appâts à son ami profiteur, tandis que les deux épouses, liées par l'amitié, s'en trouvent souvent séparées.