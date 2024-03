Conséquences

Deux familles tissées serrées, les Roy-Morin et les Robichaud-Létourneau, mènent une vie enviable dans la ville de Moncton, au Nouveau-Brunswick. Les quatre parents sont des professionnels connus et respectés dans leur milieu, et les trois enfants, des adolescents doués et charmants. Une agression sexuelle vient toutefois perturber leur quiétude, faisant émerger de lourds secrets et écorchant les liens qui les unissent. Lorsque le procès devient le théâtre de révélations troublantes, le scandale fait écho dans toute la ville, en ébranlant profondément les membres des deux familles.