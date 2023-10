Le quotidien mouvementé de la famille Blondin-Dupuis, que l'amour unit, mais que tout le reste divise. Clovis, 13 ans, est le plus jeune du clan, mais le plus sage. Il observe les membres de sa famille: son père, sa belle-mère, sa mère, ses sœurs, qui habitent l'appartement du haut, et la mère de sa belle-mère. Chacun d'entre eux se trouve à la croisée des chemins, confronté à une crise existentielle propre à son âge. Malgré leurs angoisses, ils sont convaincus qu'ils ont l'autorité morale pour conseiller Clovis. L'exutoire du jeune garçon pour fuir tout le brouhaha familial: sa chambre, où il se réfugie pour alimenter sa chaîne YouTube, Comment survivre à sa famille. Cette attachante comédie met en scène les chocs des générations, des valeurs et des personnalités chez les Blondin-Dupuis, exacerbés par le fait qu'ils habitent le même duplex.