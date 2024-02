Complexe G

Le quotidien d'une entreprise, dans une tour à bureaux, où travaillent six femmes au comportement décalé: Karine, la patronne sadique; Nathalie, son adjointe et mère de plusieurs enfants, qui peine à conjuguer travail et famille; Hélène, la moche, dépressive et névrosée; Sarah, la nymphomane; ainsi que Mégan et Méghan, les réceptionnistes fainéantes et peu accueillantes. Chaque épisode permet d'assister aux mésaventures, malaises ou situations rigolotes mettant en vedette les employées de bureau les plus flyées au Québec.