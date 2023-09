Comment tu t'appelles?

Après la chanson-thème composée spécialement pour l’émission par le rappeur FouKi et QuietMike, Stephane lance une conversation tour à tour géographique, historique, humoristique et anecdotique au fil de laquelle nos invités révèlent comment ils vivent avec leur prénom depuis qu’ils sont tout-petits et d’autres secrets bien gardés jusqu’ici. Le tout est ponctué par des chansons en lien avec les prénoms en vedette, des reportages qui présentent des France et des Patrice qui sont marquants pour leur entourage avec Kevin Raphaël et du grain de sel de d’autres invités surprises et de l’humoriste Eve Côté.