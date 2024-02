Anaïs, Marie et Sofie sont liées par leur quête de l’amour, mais par-dessus tout, c’est l’amitié qu’elles partagent qui leur donne l’énergie d’avancer et de passer à travers les échecs et les bons coups. C’est donc cette amitié à toute épreuve qui leur permet de survivre, non pas seulement aux week-ends, mais bien à tous les autres jours de la semaine.