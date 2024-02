Comment devenir une légende

Fils et petit-fils de véritables héros légendaires, Mat veut absolument marquer l'histoire à son tour. Il rêve d'être à la tête des armées du roi et, pour commencer son ascension, il se porte candidat comme chef... de sa classe! S'il réussit à faire preuve de leadership pendant un an, son père lui offrira un poste clé. Ayant pour camarades un barbare chanteur-danseur, Ti-Gilles, une elfe, Aly, une princesse trop princesse, Princesse Deux, et Charles-Henry, un noble vantard, Mat tentera de secouer cette joyeuse bande hétéroclite qui aime particulièrement flâner sur la Grand-Place.