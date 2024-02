Comme les six doigts de la main

Pour être admis dans la gang du quartier, Alain doit passer une série d'épreuves qu'il réussira brillamment. Il propose à la bande de filer un vieux Portugais énigmatique qui transporte toujours une mystérieuse valise noire. Pour le piéger, on invente une histoire d'otage. Mais celle-ci risque de tourner mal quand les amis sont coincés dans la maison de leur victime, qui s'avère n'être qu'un inoffensif colleur d'affiches. On en fait un nouvel ami et un nouveau membre de la bande.