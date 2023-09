Comme dans l'espace

Dans le cadre d’un projet scolaire sur la conquête de l’espace, Alex et Joaquim découvrent un vieux bunker anciennement utilisé pour surveiller les satellites artificiels par l’agence spatiale canadienne. Le lieu devient le siège de leurs aventures. Alex, pétillante et débordante d’énergie, est prête à tout. Son meilleur ami Joaquim est curieux, savant et passionné par l’espace depuis toujours. Ressentir l’apesanteur, conduire une sonde sur un paysage rocheux, fabriquer un cadran solaire, témoigner de la mécanique céleste, chaque épisode propose une expérience différente. Leurs expériences scientifiques combinées aux conseils de leurs alliés permettent aux deux terronautes de publier des vlogs sur l’oxygène, le mouvement des planètes, la station spatiale, les volcans, la lune, les trous noirs, les étoiles, le temps et plus encore. Mia, une androïde capable de répondre à n’importe quelle question sur la science de l’espace et Frédéric, l’apprenti astronaute de l’agence spatiale, seront d’une aide précieuse pour le duo. Les deux jeunes allumés qui accèdent au bunker en cachette sont toujours à un cheveu de se faire prendre par Tortue, le technicien du soutien informatique qui vient régulièrement inspecter le bunker. Malgré les pannes de Mia, le stress généré par Tortue, quelques mésententes et la complexité de certains sujets, ils réussissent à publier leurs vlogs.