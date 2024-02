Deux colocs, Alexandre et Billy, poursuivent une carrière d’humoristes qui progresse tranquillement. Plus que jamais résolus à devenir célèbres, ils envisagent de monter leur one man show respectif. Ils sont devenus propriétaires d’un triplex et louent les autres étages à leurs voisins Christo et Les Satiriques, tous aussi dysfonctionnels. Billy songe sérieusement au métier d’écrivain et Alexandre est écartelé entre son amitié pour son coloc et sa nouvelle blonde, très contrôlante. Quelques personnalités du showbiz québécois viennent faire une apparition. Tout ce beau monde alimente abondamment le quotidien des colocs tandis que les nombreux quiproquos sont à l’honneur.