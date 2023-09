Cocotte minute

Dans un bayou de la Louisiane se trouvent la cuisine de Cocotte, le cabanon d'Anatole et le repaire de Draduli. Avec leurs comparses, tous plus excessifs, drôles et absurdes les uns que les autres, nos trois héros vivent les aventures les plus folles. Tous sont respectueux de la nature et de l'écologie, mais ils n'en expriment pas moins leur joie et leur folie par des chansons et des musiques de tous genres: rock, tango, fox-trot, etc.